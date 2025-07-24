Пожежі, руїни і страх: Одеса знову під ударом

У ніч на 24 липня російські війська завдали удару по Одесі. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування житлових будівель, пожежі та травмованих людей.

Найбільше постраждала дев’ятиповерхова житлова будівля: зруйновано квартири з 5-го по 8-й поверхи, пожежа охопила помешкання на 5-му та 6-му поверхах одного з під’їздів. Люди, які проживали там, залишилися без даху над головою, – повідомляє ДСНС.

Рятувальники зазначають, що існує загроза обвалу конструкцій. З будинку евакуйовано 33 мешканці, ще п’ятеро людей, які опинилися заблокованими у квартирах, були врятовані.

До пошукових робіт залучили кінологів із собаками – чотирилапі помічники допомагають виявити можливих постраждалих під завалами.

Біля зруйнованого будинку розгорнуто Пункт Незламності від ДСНС. На місці працюють психологи ДСНС та Нацполіції, надаючи підтримку постраждалим.

Рятувальники також ліквідовують наслідки ворожої атаки за іншими адресами, зокрема, на території приватного житлового сектору та автозаправної станції, де виникли пожежі. За попередньою інформацією, постраждало троє осіб.