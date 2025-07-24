Після застілля – вбивство: на Одещині чоловік смертельно поранив товариша ножем
Ввечері 18 липня до поліції надійшло анонімне повідомлення про смерть чоловіка. Правоохоронці оперативно вийшли на заявника — жителя Біляївської громади, який і виявився причетним до вбивства.
З'ясувалося, що під час спільного розпивання алкоголю між чоловіками виникла сварка, внаслідок якої господар вдарив гостя ножем у груди. Потерпілого врятувати не вдалося.
Фігуранта затримали, йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права застави. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
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