Після застілля – вбивство: на Одещині чоловік смертельно поранив товариша ножем

Ввечері 18 липня до поліції надійшло анонімне повідомлення про смерть чоловіка. Правоохоронці оперативно вийшли на заявника — жителя Біляївської громади, який і виявився причетним до вбивства.

З'ясувалося, що під час спільного розпивання алкоголю між чоловіками виникла сварка, внаслідок якої господар вдарив гостя ножем у груди. Потерпілого врятувати не вдалося.

Фігуранта затримали, йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права застави. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.