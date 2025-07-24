Одеситам доступне безкоштовне обстеження на гепатити

У медичних закладах Одеси 24 липня 2025 року всі охочі можуть безоплатно анонімно зробити тест на вірусні гепатити В і С.

Обстеження буде проводитися за допомогою швидких мультитестів, тож відвідувачі медзакладів можуть також конфіденційно перевірити свій ВІЛ-статус.

Захід організовано за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеського міського центру здоров’я до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами, який відзначається щороку 28 липня.

Гепатит — це захворювання печінки запального характеру, як правило, вірусного походження. Вірусні гепатити В та С призводять до 96% всіх смертей, пов’язаних з вірусними гепатитами. Саме тому важливо дотримуватися заходів профілактики та періодично проходити обстеження на гепатити. Передусім необхідно звертатися до сімейного лікаря, який може безоплатно провести швидке тестування.

Запрошуємо одеситів зробити тест на вірусні гепатити В і С, звернувшись 24 липня до свого сімейного лікаря або до медзакладів міста за адресами:

1. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2

пров. Обсерваторний, 8 , кабінет № 4, з 9:00 до 15:00;

вул. Сегедська, 16, каб.інет № 3, з 9:00 до 15:00;

вул. Добровольців, 26, кабінет № 8, з 9:00 до 15:00;

вул. Пастера, 56, кабінет № 42, з 9:00 до 15:00;

вул. Базарна, 77, кабінет № 1, з 9:00 до 15:00.

2. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3

Фонтанська дор., 30/32, кабінет № 8, з 8:00 до 19:00;

Фонтанська дор., 110, кабінет № 6, з 8:00 до 19:00;

вул. Сім’ї Глодан, 63/1, кабінет № 12, з 8:00 до 19:00;

пров. Рислінга, 9, кабінет № 2, з 8:00 до 19:00;

вул. Наукова, 48/1, кабінет № 8, з 8:00 до 19:00;

Люстдорфська дор., 170, кабінет № 5, з 8:00 до 19:00;

вул. Юхима Геллера, 43, кабінет № 7, з 8:00 до 19:00.

3. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4

вул. Левітана, 62, 1-й поверх, процедурний кабінет № 13, з 10:00 до 13:00.

4. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5

у кабінетах сімейних лікарів з 9:00 до 19:00:

вул. Семена Палія, 83/1;

вул. Семена Палія, 88;

вул. Академіка Заболотного, 41а;

вул. Академіка Заболотного, 58;

вул. Академіка Заболотного, 59/1;

вул. Давида Ойстраха, 7;

просп. Князя Володимира Великого, 159.

5. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 16

вул. Івана та Юрія Лип, 1, 1-й поверх, кабінет № 20, з 10:00 до 17:00;

вул. Житомирська, 2, 1-й поверх, кабінет № 105, з 10:00 до 17:00.

6. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 18

вул. Героїв оборони Одеси, 52, кабінет № 6, з 9:00 до 16:00;

вул. Отамана Чепіги, 54, кабінет № 205, з 9:00 до 16:00;

вул. Торгова, 29/31, кабінет № 424, з 9:00 до 16:00.

7. Міська клінічна лікарня № 10

вул. Олексія Вадатурського, 61а, вхід № 2, кабінет лікаря-інфекціоніста, з 9:00 до 12:00.

8. Консультативно-діагностичний центр № 29

вул. Академіка Заболтоного, 32а, 2-й поверх, кабінет № 16, з 8:00 до 10:00;

вул. Кримська, 66, 1-й поверх, кабінети № 1, 27, з 8:00 до 10:00.

9. Центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом

Час проведення тестування з 9:00 до 16:00 за адресами:

вул. Мечникова, 132/7;

вул. Отамана Головатого, 30;

вул. Віталія Нестеренка, 5а, міська клінічна лікарня № 11, корпус10, кабінет «Довіра» № 2;

вул. Левітана, 62, консультативно-діагностичний центр № 20, 7-й поверх, кабінет «Довіра» № 707а;

просп. Князя Володимира Великого, 100, консультативно-діагностичний центр № 29, травмпункт, 1-й поверх, кабінет «Довіра» № 10.