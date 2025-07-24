Нічна атака дронів на Одесу: місто пережило інтенсивний обстріл

У ніч на 24 липня Одеса зазнала масованої атаки ударних безпілотників. Російські дрони спричинили серйозні руйнування – постраждали об’єкти цивільної інфраструктури, будівлі в зоні ЮНЕСКО та житлова дев’ятиповерхівка.

У багатоповерховому будинку повністю знищено квартири з п’ятого по восьмий поверхи, пожежі охопили приміщення на п’ятому та шостому поверхах. Люди залишилися без житла.

ДСНС повідомляє про загрозу обвалу конструкцій. Рятувальники евакуювали 33 мешканці, ще п’ятьох – врятували з заблокованих квартир.

Крім того, внаслідок атаки спалахнула пожежа на ринку «Привоз» – горіла двоповерхова будівля й торгівельні павільйони. Надзвичайники оперативно локалізували загоряння.

Екстрені служби працювали всю ніч. Наразі до ліквідації наслідків залучені підрозділи мерії, комунальні служби та рятувальники. У місті розгорнуто оперативні штаби.