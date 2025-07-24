На Одещині під час планових робіт підірвалось судно-земснаряд

Про це повідомили у ДП "Адміністрація морських портів України".

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Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ. Ще восьмеро членів екіпажу шпиталізовані.

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Морський підхідний канал гирло "Бистре" тимчасово закрито для руху суден. Дістатись до морських портів Дунайського регіону наразі можна Сулинським каналом. Деталі трагічного інциденту ще уточнюються.

Троє працівників АМПУ загинули внаслідок вибуху — розпочато розслідування

Унаслідок вибуху, що стався, загинули троє працівників Адміністрації морських портів України (АМПУ).

– Унаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ. Щиро співчуваємо рідним і близьким загиблих. Інші члени екіпажу наразі перебувають у лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога, – зазначили в Адміністрації морських портів України.

На місці інциденту працюють відповідні служби. Обставини події з’ясовуються. Про результати буде повідомлено додатково.

У ДП АМПУ запевнили, що нададуть усю необхідну підтримку родинам загиблих і постраждалим:

Державне підприємство Адміністрація морських портів України забезпечить всю необхідну підтримку родинам загиблих і тим, хто постраждав унаслідок надзвичайної події, – зазначили у ДП.

У зв’язку з подією тимчасово припинено судноплавство морським підхідним каналом гирла Бистре. Наразі судна прямують до портів Дунайського регіону через Сулинський канал.