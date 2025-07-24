Готували напад на бізнесмена — затримані на гарячому

Двоє одеситів ретельно планували напад на місцевого підприємця: стежили за будинком, підібрали авто, зброю, маскування. Увечері 23 липня, щойно вони проникли до оселі, їх затримали поліцейські — завдяки заздалегідь зібраній інформації.

У зловмисників вилучили перероблену зброю, ніж, балаклави, скотч і стяжки. Під час затримання чоловіки чинили опір.

Обом фігурантам повідомлено про підозру у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 ККУ). Їм загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.