Біля багатоповерхівки, яка зазнала значних руйнувань, розгорнуто Пункт незламності та працюють психологи ДСНС

Атака безпілотниками знову принесла біль і руйнування в Одесу: постраждали квартири, вибиті вікна, знищене майно.

У постраждалому районі працює Пункт незламності — тут можна зарядити телефони, зігрітися, поспілкуватися і отримати допомогу. Психологи ДСНС підтримують людей, які пережили стрес і тривогу.