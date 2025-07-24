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Біля багатоповерхівки, яка зазнала значних руйнувань, розгорнуто Пункт незламності та працюють психологи ДСНС

редактор

Атака безпілотниками знову принесла біль і руйнування в Одесу: постраждали квартири, вибиті вікна, знищене майно.

У постраждалому районі працює Пункт незламності — тут можна зарядити телефони, зігрітися, поспілкуватися і отримати допомогу. Психологи ДСНС підтримують людей, які пережили стрес і тривогу.

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