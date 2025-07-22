Вночі російські війська завдали удару по Одесі дронами-камікадзе
Вночі ворог атакував Одещину ударними БпЛА. Частина дронів летіла безпосередньо на Одесу.
Внаслідок атаки в одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках, на парковці поруч згоріли автомобілі.
Також в іншій частині міста зафіксовано загорання адміністративної будівлі.
Інформація про загиблих або постраждалих наразі не надходила.
На місці працюють екстрені служби.
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