Вночі російські війська завдали удару по Одесі дронами-камікадзе

Вночі ворог атакував Одещину ударними БпЛА. Частина дронів летіла безпосередньо на Одесу.

Внаслідок атаки в одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках, на парковці поруч згоріли автомобілі.

Також в іншій частині міста зафіксовано загорання адміністративної будівлі.

Інформація про загиблих або постраждалих наразі не надходила.

На місці працюють екстрені служби.