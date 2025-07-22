В Одесі з початку року відновили 80 зупинок і 99 урн: комунальники борються з наслідками вандалізму та атак

На балансі КП «Міські дороги» — 1012 зупинок громадського транспорту, серед яких 7 історичних «бельгійок» віком понад 100 років.

Щодня зупинки потерпають від вандалізму: ламають лавки, урни, б’ють скло та залишають написи. Деякі з них також пошкоджуються через ДТП та ворожі атаки.

Підприємство регулярно прибирає зупинки, ремонтує та фарбує лавки, урни й павільйони. Цього місяця комунальники оновили сторічну зупинку на 15-й ст. Фонтанської дороги, яку постійно псують вандали.

З початку 2025 року пофарбовано 80 зупинок і відремонтовано чи встановлено 99 урн.

Міськрада закликає одеситів дбайливо ставитися до міського майна — за його псування передбачена кримінальна відповідальність.