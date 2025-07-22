У Подільському районі сталася ДТП, унаслідок якої травмувалася літня велосипедистка

Автопригода сталася вчора, 21 липня, ввечері в одному з сіл Долинської селищної громади.

Слідчими попередньо встановлено, що 38-річний водій автомобіля «ВАЗ», рухаючись однією з вулиць населеного пункту, не обрав безпечної швидкості, був неуважним і допустив наїзд на 72-річну велосипедистку, яка їхала по проїзній частині дороги у попутному напрямку.

Жінку доправили до лікарні. Там у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом руки. Повний перелік тілесних ушкоджень та ступінь їхньої тяжкості будуть встановлювати судово-медичні експерти. Також в медичному закладі у жінки відібрали біологічні зразки для перевірки на наявність алкоголю в організмі.

Перевірка водія легковика на стан сп’яніння показала, що він був тверезий. В автопригоді чоловік не постраждав.



На місці події працювали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

В рамках провадження буде проведено низку судових експертиз. Транспортні засоби вилучено.

Встановлюються всі обставини події.

СПД №1 ВП№1 Подільського РУП