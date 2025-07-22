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Після нічної атаки дронів в Одесі триває ліквідація її наслідків

редактор

В Одесі триває ліквідація наслідків нічної атаки дронами. Постраждали житлові будинки в Київському районі. Пошкоджено щонайменше 135 вікон у багатоквартирних і приватних будинках.

Станом на 12:30 силами Київської районної адміністрації вже опрацьовано 75 звернень від мешканців та складено 10 актів обстеження квартир. Фахівці КП «ЖКС «Вузівський» закрили 65 вікон ОСБ-плитами та плівкою, триває прибирання прилеглої території.

До ліквідації наслідків залучено понад 80 працівників міських служб, техніку та представників гуманітарних організацій: КП «ЖКС «Вузівський», КП «Міські дороги», КУ «Муніципальна варта», Київська районна адміністрація, «Їжа життя Одеса», Червоний Хрест, БФ «Вітер змін» (за підтримки UNICEF), ГО «Десяте квітня».

Міський оперативний штаб працює до 17:00. Мешканці можуть звертатися по допомогу напряму на місці.

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