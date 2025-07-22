Після нічної атаки дронів в Одесі триває ліквідація її наслідків

В Одесі триває ліквідація наслідків нічної атаки дронами. Постраждали житлові будинки в Київському районі. Пошкоджено щонайменше 135 вікон у багатоквартирних і приватних будинках.

Станом на 12:30 силами Київської районної адміністрації вже опрацьовано 75 звернень від мешканців та складено 10 актів обстеження квартир. Фахівці КП «ЖКС «Вузівський» закрили 65 вікон ОСБ-плитами та плівкою, триває прибирання прилеглої території.

До ліквідації наслідків залучено понад 80 працівників міських служб, техніку та представників гуманітарних організацій: КП «ЖКС «Вузівський», КП «Міські дороги», КУ «Муніципальна варта», Київська районна адміністрація, «Їжа життя Одеса», Червоний Хрест, БФ «Вітер змін» (за підтримки UNICEF), ГО «Десяте квітня».