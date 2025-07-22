Апеляційний суд Одеси скасував скандальне рішення про конфіскацію авто для ЗСУ

Одеський апеляційний суд скасував рішення Малиновського районного суду про конфіскацію автомобіля, який волонтери передали бойовому підрозділу Збройних сил України. Суд закрив провадження у справі №521/1597/25 — через відсутність складу правопорушення.

Нагадаємо, раніше одеський волонтер Сергій Кривенко повідомив про конфіскацію транспортних засобів, які виконували критично важливі завдання на фронті, зокрема на Херсонському напрямку: евакуацію поранених, перевезення особового складу та доставку спорядження.

Постанови про конфіскацію тоді ухвалили судді Малиновського райсуду Одеси — Тетяна Тихонова та Володимир Передерко. Підставами стали начебто порушення митних правил, хоча, за словами Кривенка, справи були сфальсифіковані за участі окремих представників митниці та співробітників військової контррозвідки СБУ. До кампанії проти волонтерів, за його словами, міг бути причетний і місцевий бізнесмен Андрій Зарічанський.