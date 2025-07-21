В Одесі почали відновлювати житловий будинок, який зазнав пошкоджень через обстріли

В Одесі стартували роботи з відновлення багатоквартирного будинку на вулиці Новосельського, 51.

Будівля неодноразово зазнавала руйнувань через російські обстріли, останнє влучання сталося в листопаді 2024 року. Внаслідок ворожих атак було суттєво пошкоджено елементи зовнішнього конструктиву та дах. Після завершення всіх необхідних процедур і проведення тендера підрядник розпочав повноцінне відновлення об’єкта.

Наразі тривають протиаварійні роботи: демонтують аварійний флігель, зокрема несучі конструкції, перекриття та стіни, що потребують заміни. Також проводиться ремонт покрівлі, яка постраждала від вибухової хвилі, — завершено роботи на лівому флігелі, триває перекриття даху фасадного крила.

На стадії проєктування та експертизи перебувають ще три об’єкти: на вулицях Балківській, Середній та Канатній.