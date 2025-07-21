В Одесі почали відновлювати житловий будинок, який зазнав пошкоджень через обстріли
В Одесі стартували роботи з відновлення багатоквартирного будинку на вулиці Новосельського, 51.
Будівля неодноразово зазнавала руйнувань через російські обстріли, останнє влучання сталося в листопаді 2024 року. Внаслідок ворожих атак було суттєво пошкоджено елементи зовнішнього конструктиву та дах. Після завершення всіх необхідних процедур і проведення тендера підрядник розпочав повноцінне відновлення об’єкта.
Наразі тривають протиаварійні роботи: демонтують аварійний флігель, зокрема несучі конструкції, перекриття та стіни, що потребують заміни. Також проводиться ремонт покрівлі, яка постраждала від вибухової хвилі, — завершено роботи на лівому флігелі, триває перекриття даху фасадного крила.
На стадії проєктування та експертизи перебувають ще три об’єкти: на вулицях Балківській, Середній та Канатній.
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