Ворожі ударні дрони атакували Одесу: є загибла та поранені (фото, відео)

Сьогодні вночі ворог атакував місто та прилеглий район безпілотними літальними апаратами. Понад 20 БпЛА заходило на місто з різних боків.

Внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи 9-поверхового житлового будинку. Пожежу ліквідували рятувальники разом з добровольцями, рятуючи людей з вогняної пастки.

З палаючих квартир врятували 5 осіб. На жаль, одна врятована жінка загинула.

Усі екстрені служби працювали у посиленому режимі.

Міський голова, представники районної адміністрації та волонтери Червоного Хреста прибули оперативно на місце подій та продовжують працювати.

Розгорнуто оперативний штаб.

Тимчасовий прихисток для мешканців пошкоджених будинків надано у приміщенні дитячого садка, що розташований поруч із місцем ліквідації наслідків атаки.

На місці працювали психологи ДСНС та Національної поліції.

Від ДСНС залучались 58 рятувальників та 16 одиниць пожежної техніки.

Станом на ранок фіксуються пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема житлових багатоповерхівок, приватного домоволодіння, а також торговельних закладів та транспортних засобів.

Інформація щодо точної кількості потерпілих та обсягів пошкоджень уточнюється.