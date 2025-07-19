Одеса під ударом: нічна атака безпілотників

Про інцидент повідомив мер міста Геннадій Труханов.

“Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! В місті чутно вибухи!”, — йдеться у його повідомленні.

За даними моніторингових каналів, у напрямку Одеси рухалося понад 20 російських дронів.

Деталі: Про перший вибух стало відомо о 00:21.

Загалом, згідно з тією ж інформацією, у повітряному просторі України перебувало приблизно 60 ворожих безпілотників.

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Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, багатоквартирних житлових будинків. Всі уповноважені служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.