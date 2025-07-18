В Одесі попереджено теракт: співробітники СБУ та поліції затримали російську агентку

Завербована ворогом жінка планувала закласти вибуховий пристрій в адміністративну будівлю у момент найбільшого скупчення людей.

Правоохоронці спрацювали на випередження та затримали жінку поблизу ТЦК та СП, коли вона прямувала з рюкзаком, у якому знаходилась вибухівка.

Одразу після затримання виконавиці злочину, на безпечній відстані відбувся контрольований вибух: на місці події працювали фахівці управління вибухотехнічної служби обласної поліції.

Затриманою виявилася 53-річна жителька іншої області, яка після прибуття до Одеси обстежила територію навколо об’єкта, вказаного замовником, а згодом отримала від нього координати схованки з вибухівкою та інструкції щодо її використання.

Фігурантці готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 258 ККУ, а саме в замаху на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Одещини