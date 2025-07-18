В Одесі попереджено теракт: співробітники СБУ та поліції затримали російську агентку
Завербована ворогом жінка планувала закласти вибуховий пристрій в адміністративну будівлю у момент найбільшого скупчення людей.
Правоохоронці спрацювали на випередження та затримали жінку поблизу ТЦК та СП, коли вона прямувала з рюкзаком, у якому знаходилась вибухівка.
Одразу після затримання виконавиці злочину, на безпечній відстані відбувся контрольований вибух: на місці події працювали фахівці управління вибухотехнічної служби обласної поліції.
Затриманою виявилася 53-річна жителька іншої області, яка після прибуття до Одеси обстежила територію навколо об’єкта, вказаного замовником, а згодом отримала від нього координати схованки з вибухівкою та інструкції щодо її використання.
Фігурантці готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 258 ККУ, а саме в замаху на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.
Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснюється слідчими СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Відділ комунікації поліції Одещини
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