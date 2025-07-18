В Одесі 18 липня тривають аварійні відключення світла: графік по районах

18 липня в Одесі тривають аварійні відключення електроенергії. Про це поінформували у пресслужбі Одеської міської ради.

Південний РЕМ

Світла тимчасово немає за такими адресами: вул. Симоненка (1–58), пров. 1-й Амбулаторний (1–11), просп. Свободи (71–89), пров. Верф’яний (1–16), пров. Садовий (2), вул. Дубиніна (21), Приморська (52), пров. Загородній (9), пров. Кошового (5в), Амбулаторна (2–15).

Електропостачання мають відновити до 18:30.

Центральний РЕМ

Відключення охопили: вул. Степову (19, 23/25), Б. Хмельницького (51–98), Гранатну (1–16), Михайленка (18–51), Вадатурського (79–131), Прибіка (7–28), Столярського (4г), Фунтового (42–54), пров. Гранатний (2–8), пров. Кордонний (1–35), пров. Малиновський (7).

Роботи планується завершити до 18:00–20:00.

Північний РЕМ

Відключення зафіксовані за наступними адресами: