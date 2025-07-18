В Одесі 18 липня тривають аварійні відключення світла: графік по районах
18 липня в Одесі тривають аварійні відключення електроенергії. Про це поінформували у пресслужбі Одеської міської ради.
Південний РЕМ
Світла тимчасово немає за такими адресами: вул. Симоненка (1–58), пров. 1-й Амбулаторний (1–11), просп. Свободи (71–89), пров. Верф’яний (1–16), пров. Садовий (2), вул. Дубиніна (21), Приморська (52), пров. Загородній (9), пров. Кошового (5в), Амбулаторна (2–15).
Електропостачання мають відновити до 18:30.
Центральний РЕМ
Відключення охопили: вул. Степову (19, 23/25), Б. Хмельницького (51–98), Гранатну (1–16), Михайленка (18–51), Вадатурського (79–131), Прибіка (7–28), Столярського (4г), Фунтового (42–54), пров. Гранатний (2–8), пров. Кордонний (1–35), пров. Малиновський (7).
Роботи планується завершити до 18:00–20:00.
Північний РЕМ
Відключення зафіксовані за наступними адресами:
До 17:00: Прокатна (1–12), пров. Кавказький (1–8), Балтська дорога (82–84), пров. Навігаційний (13–19), Головна (24–33), Горбиста (5–15), Лютнева (35–59), Аграрна (1–21), Дзвінка (9–32), Закарпатська (28–209), Посівна (1–56), Кавказька (30–41).
До 18:00: Світла (1–14), Коровицького (115–151), Висока (1–20), Дорожня (1–22), Івахненка (81–90), Літня (23–41), Нежданової (30–129), Шполянська (74–119), пров. Іони Отаманського (1–15), Українська (1–20), Озерна (26–66), узвіз 2-й Пересипський (1–23), пров. 1-й Пересипський (8–14), Осіння (1–12), Ядова (58), Узікова (9–39), Хавкіна (64–72).
До 19:00: Котляревського (12б), Крушельницького (1–37), пров. Гінзбург (1–12), пров. Крушельницького (1–5), Міхновського (1–63), Цебриковська (1–13), пров. Калнишевського (1–10), Агрономічна (60–223), Кільцева (1–12), Біляївська (1–9), Тарутинська (1–11), Хуторська (1–95), пров. Шахтинський (18–46), пров. Мастерський (1–11), пров. Новий (1–14), Четверта (33–58), пров. Оранжерейний (1–32), пров. Кілевий (1–9), Кругова (1–36), Молодіжна (1–49), Болобочана (1–44), пров. Агрономічний (1–8), Бувалкіна (6–18), пров. Шебелинський (13–27), пров. Круговий (1–13).
До 20:00: 1–6 Садова, 2-а лінія на ж/м (12), Похила (1–174), Штильова (2–118), пров. 1–3-й Дунаєвського (1–16), Хаджибейська дор. (409–507), Республіканська (232–313), Кишинівська (2–24), Маріупольська (20–68), Глаубермана, Чайкова (1–71), пров. Квантовий (1–27), Кошиця (1–69), Каменярів (118), Південна дор. (1–73), Донецька (1–25), пров. 1-й і 3-й Керченський (3–11), Миколаївська дорога (65), вул. Лесі Українки (10–20), Кінноармійська (1, 1а), Шептицького (1–5), пров. Одеський (3–7), Мала Садова (1–22), К.Кузнєцова (3–14), Керченська (27–62), Велика Садова (1–52), просп. Князя Володимира Великого (52).
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