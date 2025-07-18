Фестиваль французької культури відбудеться 19 липня о 17:00 в Ротонді Міського саду
З 12 по 19 липня 2025 року в Одесі проходить
Програма тижня об'єднує концерти, виставки, літературні читання, творчі зустрічі, музичні перформанси та святковий фестиваль під відкритим небом.
Так, 19 липня о 17:00 у Ротонді Міського саду відбудеться яскравий фестиваль, де кожен зможе доторкнутись до мистецтва, стилю, смаку та атмосфери Франції.
У програмі:
— жива музика — від класики до естради;
— танцювальні виступи та шоу;
— театральні мініатюри;
— виставки картин і книжок, майстер-класи;
— дегустації французьких смаколиків і вина від Gorodetsky Winery;
— фотозони, розваги для дітей;
— показ мод від Tefi Models: колекції бренду NEJI TORES та дизайнерки Наталії Малих — сучасна інтерпретація французької елегантності.
Захід організовано за підтримки Департаменту міжнародного співробітництва, культури та маркетингу ОМР у партнерстві з Alliance Française Odessa, KGroup Music Art Promo та Одеським муніципальним театром ім. О. Саліка.
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