Фестиваль французької культури відбудеться 19 липня о 17:00 в Ротонді Міського саду

З 12 по 19 липня 2025 року в Одесі проходить Тиждень французької культури — цикл мистецьких і пізнавальних подій, присвячених культурній дипломатії та дружбі між Одесою та Францією.

Програма тижня об'єднує концерти, виставки, літературні читання, творчі зустрічі, музичні перформанси та святковий фестиваль під відкритим небом.

Так, 19 липня о 17:00 у Ротонді Міського саду відбудеться яскравий фестиваль, де кожен зможе доторкнутись до мистецтва, стилю, смаку та атмосфери Франції.

У програмі:

— жива музика — від класики до естради;

— танцювальні виступи та шоу;

— театральні мініатюри;

— виставки картин і книжок, майстер-класи;

— дегустації французьких смаколиків і вина від Gorodetsky Winery;

— фотозони, розваги для дітей;

— показ мод від Tefi Models: колекції бренду NEJI TORES та дизайнерки Наталії Малих — сучасна інтерпретація французької елегантності.

Захід організовано за підтримки Департаменту міжнародного співробітництва, культури та маркетингу ОМР у партнерстві з Alliance Française Odessa, KGroup Music Art Promo та Одеським муніципальним театром ім. О. Саліка.