В Одесі жінки можуть безкоштовно перевірити стан свого здоров’я

З метою піклування про здоров'я жінок 17 липня 2025 року в медзакладах Одеси буде проведено День жіночого здоров’я. Захід організовано за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеського міського Центру здоров’я.

Цього дня в закладах охорони здоров’я буде проводитися безоплатний профілактичний гінекологічний огляд жінок з цитологічним обстеженням та наданням консультацій.

Адреси та графік проведення профоглядів жінок 17 липня:

1. Жіноча консультація № 1 пологового будинку № 5

вул. Академічна, 14, з 8:00 до 16:00.

2. Жіноча консультація № 3 міської клінічної лікарні № 1

вул. Старопортофранківська, 67, 1-й поверх, кабінет № 1 — з 9:00 до 14:00; кабінет № 2 — з 13:00 до 17:00; кабінет № 8 — з 8:00 до 13:00; кабінет № 10 — з 13:00 до 17:00; кабінет № 11 — з 8:00 до 17:00.

3. Жіноча консультація № 10 міської клінічної лікарні № 1

пров. Павла Кравцова, 7, 1-й поверх, з 8:00 до 17:00.

4. Жіноча консультація № 11 міської клінічної лікарні № 1

вул. Сергія Ядова, 61б, 1-й поверх, кабінет № 8 — з 11:00 до 17:00; кабінет № 11 — з 8:00 до 12:00.

5. Жіноча консультація № 14 міської клінічної лікарні № 1

вул. 28-ї бригади, 21а, 2-й поверх, кабінет № 37, з 8:00 до 12:00.

6. Консультативно-діагностичне відділення № 3 міської клінічної лікарні № 1

вул. Житомирська, 2, 3-й поверх, кабінет № 332, з 10:00 до 14:00.

7. Жіноча консультація № 4 пологового будинку № 1

вул. Болгарська, 38, 6-й поверх, кабінет № 608, з 8:30 до 17:00.

8. Жіноча консультація № 5 пологового будинку № 1

вул. Академіка Філатова, 58/2, 1-й поверх, кабінет № 13, з 8:00 до 17:00.

9. Діагностично-консультативний центр № 2 міської клінічної лікарні № 10

вул. Варненська, 25/2, з 8:00 до 18:00.

10. Діагностично-консультативний центр № 3 міської клінічної лікарні № 10

Люстдорфська дор., 170, з 8:00 до 18:00.

11. Консультативно-діагностичний центр міської клінічної лікарні № 11

вул. Віталія Нестеренка, 5г, 2-й поверх, кабінет № 25, з 9:00 до 13:00.

12. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2

вул. Добровольців, 26, 1-й поверх, кабінет № 3, з 9:00 до 15:00;

вул. Базарна, 77, 1-й поверх, кабінет № 2, з 11:30 до 17:30.

13. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3

вул. Сім’ї Глодан, 63/1, кабінет гінеколога, з 14:00 до 20:00

14. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4

вул. Левітана, 62, 2-й поверх, кабінет № 21, з 8:00 до 14:00.

15. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5

вул. Академіка Заболотного, 59/1, кабінет № 2, з 9:00 до 13:00.

16. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 16

вул. Івана та Юрія Лип,1, 1-й поверх, кабінет № 13, з 9:00 до 14:00;

вул. Житомирська, 2, 1-й поверх, кабінет № 124, з 9:00 до 12:30.

17. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 18

вул. Героїв оборони Одеси, 52, 1-й поверх, кабінет № 12, з 9:00 до 16:00;

вул. Отамана Чепіги, 54, 2-й поверх, кабінет № 204, з 9:00 до 14:00;

вул. Торгова, 29/31, 4-й поверх, кабінет № 410, з 9:00 до 16:00.

18. Консультативно-діагностичний центр № 6

вул. Зоопаркова, 8, 1-й поверх, кабінет № 19, з 9:00 до 18:00.

19. Консультативно-діагностичний центр № 20

вул. Левітана, 62, 4-й поверх, кабінет № 457, з 10:00 до 15:00.

20. Консультативно-діагностичний центр № 29

вул. Академіка Заболотного, 32а, 2-й поверх, кабінет № 15, з 8:00 до 14:00.