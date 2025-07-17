Триває з’ясування причин двох фатальних аварій у Подільському районі

Обидві автопригоди сталися вчора, 16 липня, в містах Кодима та Ананьїв.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, щодо першої дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася вдень у Кодимі, попередньо встановлено наступне. 35-річний водій легкового автомобіля «Mazda», рухаючись вулицею Садова, на перехресті не надав перевагу 37-річному водієві вантажівки «Камаз», який рухався головною дорогою, і допустив зіткнення.

Керманич легковика та його 48-річний пасажир отримали різні травми. Чоловіків доправили до лікарні, де водій, на жаль, помер.

Щодо другої автопригоди, яка сталася ввечері в Ананьєві, попередньо встановлено, що 51-річний водій легкового автомобіля «Toyota» здійснив наїзд на 70-річного чоловіка, коли той перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці. На жаль, від отриманих травм пішохід загинув.



Водії «Камаза» і «Toyota» не постраждали. Перевірка на стан сп’яніння показала, що обидва були тверезі.

На місцях подій працювали співробітники територіальних підрозділів поліції та обласної поліції.

За обома фактами слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

В рамках проваджень поліцейські призначили низку експертиз. Транспортні засоби вилучені. Встановлюються повні обставини ДТП.

Подільське районне управління поліції Одещини