Італія висловлює готовність співпрацювати з Одесою щодо охорони об’єктів, включених до списку ЮНЕСКО

В Одесі під час відеозустрічі з представниками Суперінтенденції Рима - державного органу з охорони культурної спадщини та об’єктів ЮНЕСКО - Массімо Пентіріччі та Есмеральдою Ремотті, а також радником мера Рима з міжнародних питань Уго Папі було офіційно оголошено про створення спільної експертної групи .

17 липня група вже розпочала свою роботу. Італійська сторона підтвердила готовність до співпраці у сфері захисту культурної спадщини Одеси, зокрема щодо об’єктів, які мають статус ЮНЕСКО.

Учасники зустрічі обговорили шляхи підтримки, аналізу цінності та відновлення спадщини.

Як зазначив радник Одеського міського голови, Амбасадор Одеси в Італії Аттіліо Малліані, це перший випадок в історії, коли столиця Італії бере на себе офіційне міжнародне зобов’язання щодо співпраці з іноземним містом у сфері культурної дипломатії.

Аттіліо Малліані подякував учасникам зустрічі від імені одеського муніципалітету та наголосив, що ініціатива має глибоке символічне значення як для Одеси, так і для Італії.