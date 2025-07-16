В Одеській області службова вівчарка Ельза врятувала життя пенсіонеру

Службовий собака поліції разом із кінологинею Маринoю Новіцькою виявили 74-річного чоловіка, який напередодні зник безвісти.

Після майже доби самостійних, але безрезультатних пошуків родичі звернулися по допомогу до правоохоронців.

«Дідусь зник раптово, пошуки родиною були безрезультатними. Поки родина не звернулася до правоохоронців й поліцейська собака не вловила запах і повела за собою. Під дощем, вночі, Ельза працювала невтомно - і знайшла чоловіка непритомним, але, на щастя, живим, за селом Дельжилер, у полі», - розповів заступник Голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов

Поліцейські викликали на місце медиків, які надали постраждалому необхідну допомогу.

Андрій Нєбитов додав, що службові собаки — незамінні помічники в щоденній роботі поліції.

Департамент комунікації

Національної поліції України