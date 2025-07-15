Посадовицю міськради затримали за підробку документів для пенсії за 400 євро

Начальниця відділу Білгород-Дністровської міськради пообіцяла місцевому жителю за 400 євро підробити документи для оформлення пенсії. Її затримали після отримання другої частини хабаря (10 200 грн).

Жінці повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди з використанням службового становища (ч. 3 ст. 368 КК України). Їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю застави у 120 тис. грн та відсторонив її від посади.

Справу веде поліція спільно з СБУ, під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської прокуратури.