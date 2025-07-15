На трасі Одеса – Рені перекинувся рейсовий автобус

Автопригода сталася сьогодні приблизно о 17:00 годині на трасі Одеса – Рені, біля Татарбунар.

Водій автобуса сполученням Кілія – Одеса виїхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся. Окрім керманича в маршрутці знаходились пасажири. Наразі встановлено, що травм зазнала одна людина, інших громадян обстежують медики. Водія буде перевірено на стан сп’яніння.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП та здійснюють регулювання дорожнього руху.

Поліцейські вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема не перевищувати дозволену швидкість та уважно слідкувати за дорожньою обстановкою.