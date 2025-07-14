Конфлікт під час застілля завершився ножовим пораненням на Одещині
У Нерубайській громаді 58-річний чоловік під час пиятики з односельцем вдарив його ножем у живіт через давні образи.
Потерпілого госпіталізували з проникаючим пораненням. Нападника затримали на місці. Йому повідомлено про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 121 КК України), що карається до 8 років ув'язнення.
Слідство триває під процесуальним керівництвом Біляївської прокуратури.
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