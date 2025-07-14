Двоє мешканців Одещини постануть перед судом за серію крадіжок

На Одещині правоохоронці викрили двох чоловіків, які скоїли низку крадіжок. Один із них уже засуджений.

20-річний одесит, який раніше двічі притягувався до відповідальності за подібні злочини, викрав понад 56 метрів кабелю з ліній зв’язку телекомунікаційного підприємства. Сума збитків перевищила 21 тис. гривень.

Інший фігурант — 30-річний мешканець Чорноморська — обікрав колишню дружину та місцевий магазин. Використавши ключі, які взяв у сина, він проник до квартири та викрав 300 доларів. Пізніше поцупив товару на 4 000 гривень із магазину. Чоловік уже має дві судимості, одна з яких — за ухилення від пробаційного нагляду.

Слідство завершено. Обом чоловікам висунуто обвинувачення за ч. 4 ст. 185 КК України — крадіжка в умовах воєнного стану, вчинена повторно. Одного з них суд уже засудив до п’яти років позбавлення волі.