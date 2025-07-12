Увага, розшук: в Одесі зникла 17-річна Софія Шамс

Поліція Одеси розшукує 17-річну Софію Шамс, яка вранці 12 липня пішла з дому та досі не повернулась. Її місцеперебування наразі невідоме.

Дівчину розшукує відділ поліції №1 Одеського районного управління поліції №1.

Прикмети зниклої:

Зріст — приблизно 170 см, середньої статури, волосся — довге, чорне.

Правоохоронці звертаються до громадян:

Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження Софії Шамс, негайно повідомте до чергової частини відділу поліції №1 за телефоном (04877) 9-49-68 або на спецлінію «102».

Поліція просить не залишатися байдужими та допомогти в пошуках дівчини.