Увага, розшук: в Одесі зникла 17-річна Софія Шамс
Поліція Одеси розшукує 17-річну Софію Шамс, яка вранці 12 липня пішла з дому та досі не повернулась. Її місцеперебування наразі невідоме.
Дівчину розшукує відділ поліції №1 Одеського районного управління поліції №1.
Прикмети зниклої:
Зріст — приблизно 170 см, середньої статури, волосся — довге, чорне.
Правоохоронці звертаються до громадян:
Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження Софії Шамс, негайно повідомте до чергової частини відділу поліції №1 за телефоном (04877) 9-49-68 або на спецлінію «102».
Поліція просить не залишатися байдужими та допомогти в пошуках дівчини.
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