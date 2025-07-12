Біля берегів Одеси помітили небезпечних морських тварин

У Чорному морі знову з’явилися морські коти — скати-хвостоколи (Dasyatis pastinaca). Про це повідомили на сторінці Національного природного парку «Тузлівські лимани». Ці морські мешканці активізувались у прибережних водах, хоча раніше були тут частими гостями, а останніми роками — справжньою рідкістю.

Свою «котячу» назву цей скат отримав через особливу тактику полювання: він тихо ховається на дні, терпляче очікуючи моменту, щоби раптово кинутись на здобич — точно як кіт. Назва «хвостокол» походить від особливої анатомічної особливості: у його хвості є шип з зазубринами по краях, який служить для захисту. Укол цим шипом може бути болючим і навіть небезпечним.

Довжина тіла ската може сягати від 80 см до 2,5 метрів, а вага — від 4,5 до 22 кг. Найчастіше у прибережних водах можна побачити молодих особин, які вирізняються допитливою поведінкою.

Характерна ознака морського кота — тіло у формі ромба з довгим батогоподібним хвостом. Очі мають квасолеподібну форму, а на голові помітні білі плями. Щелепи озброєні рядами широких, тупих зубів, які дозволяють ефективно розгризати раковини молюсків.

Маскувальне забарвлення допомагає скатам залишатися непомітними на морському дні під час полювання. Їхній раціон складається з дрібної риби, крабів та креветок. Самиця може народжувати від 4 до 12 малюків за один раз.

Незважаючи на свій спокійний характер, скати можуть бути небезпечними, якщо на них наступити чи намагатися взяти в руки. Удар шипом — їхня природна реакція на загрозу. Водночас ці тварини уникають гучних місць і не залишаються біля скупчення людей у воді.