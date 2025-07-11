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Російські війська знову атакували Одесу дронами – постраждали мирні жителі, тварини

редактор

Удень 11 липня збройні сили РФ здійснили чергову дронову атаку на Одесу. Унаслідок удару по об’єктах цивільної інфраструктури поранення отримали восьмеро мешканців міста. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Наслідки обстрілу

Внаслідок атаки суттєвих пошкоджень зазнали житлові й адміністративні будівлі, а також стайня. Крім того, ворожі безпілотники знищили кілька приватних автомобілів.

Станом на цей час відомо про вісьмох постраждалих. Медики надають їм кваліфіковану допомогу.

Місцеві пабліки повідомяють, що є загиблі і сильно травмовані коні.

Денний обстріл Одеси — стали відомі наслідки (перші фото) - фото 2
Уламки після атаки. Фото: Новини.LIVE
Денний обстріл Одеси — стали відомі наслідки (перші фото) - фото 3
Пошкоджене авто. Фото: Новини.LIVE
Денний обстріл Одеси — стали відомі наслідки (перші фото) - фото 4
Знищені гаражі. Фото: Новини.LIVE
Денний обстріл Одеси — стали відомі наслідки (перші фото) - фото 5
Біля шиномонтажу. Фото: Новини.LIVE
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