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Один із дронів влучив у будівлю ТЦК в Одесі

редактор

Вранці 11 липня в Одесі пролунали кілька вибухів.

Повітряні сили ЗСУ оперативно попередили про загрозу ударних безпілотників, які вилетіли з акваторії Чорного моря та прямували в бік Одеси.

За повідомленнями моніторингових ресурсів, місто зазнало атаки щонайменше десяти дронів-камікадзе. Відомо про влучання в будівлю територіального центру комплектування

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