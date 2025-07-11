Один із дронів влучив у будівлю ТЦК в Одесі
Вранці 11 липня в Одесі пролунали кілька вибухів.
Повітряні сили ЗСУ оперативно попередили про загрозу ударних безпілотників, які вилетіли з акваторії Чорного моря та прямували в бік Одеси.
За повідомленнями моніторингових ресурсів, місто зазнало атаки щонайменше десяти дронів-камікадзе. Відомо про влучання в будівлю територіального центру комплектування
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