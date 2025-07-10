В Одесі відкрили заняття з фехтування для ветеранів та людей з інвалідністю

10 липня у спортивному залі Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 13 відбувся ознайомлюючий захід з паралімпійського виду спорту - фехтування для ветеранів війни та осіб з інвалідністю.

Відкрите тренування проводили заслужений тренер України з фехтування Олександр Васютін та олімпійська чемпіонка, заслужена майстриня спорту України з фехтування Олена Кравацька.

У подальшому тренування для ветеранів війни та осіб з інвалідністю планується проводити щоденно.