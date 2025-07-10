Урочисто відкрито меморіальну дошку Генріху Осташевському в Одесі

На фасаді Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. Василя Василька встановлено меморіальну дошку народному артисту України, театральному діячу й кіноактору, Праведнику народів світу Генріху Романовичу Осташевському.

Його шлях — це глибока посвята мистецтву, правді та людяності. Понад 45 років служіння театру, понад 60 — акторській професії, яка стала способом передавати світло крізь темряву часу. Його талант — уособлення сили українського духу, а його життя — приклад моральної стійкості, який залишається в пам’яті глядачів і близьких.

Генріх Осташевський — один із Праведників народів світу. У часи, коли зло вимагало мовчання, він обрав дію. Переховуючи єврейську родину, він не просто рятував життя — він захищав саму сутність людяності.

Меморіальна дошка — це заклик пам’ятати, чинити гідно й продовжувати справу тих, хто творив добро у найтемніші миті історії.

У церемонії відкриття меморіальної дошки взяли участь представники єврейської громади, діячі культури, представники міської та обласної влади, духовенства й театральної спільноти.