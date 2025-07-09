Жителів Одеси запрошують безкоштовно перевірити себе на алергію

10 липня 2025 року в медзакладах Одеси проведуть День профілактики алергії.

Захід організовано за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеського міського центру здоров’я в межах заходів до Всесвітнього дня боротьби з алергією.

Цього дня медики запрошують всіх охочих пройти безоплатний профілактичний огляд, особливо за наявності скарг, пов’язаних з алергічними реакціями, отримати рекомендації фахівців, за необхідності – направлення на подальші консультації та лікування.

Пройти профілактичний огляд можна за адресами:

1. Міська клінічна лікарня №1

Консультативно-діагностичне відділення №1, вул. Болгарська, 38, 1-й поверх, кабінет № 116 — з 8:00 до 14:00; кабінет № 119 — з 8:00 до 17:00.

Консультативно-діагностичне відділення № 3, вул. Житомирська, 2, 2-й поверх, кабінет № 217, з 8:00 до 14:00.

2. Міська лікарня № 5, консультативно-діагностична поліклініка

вул. Троїцька, 38, 1-й поверх, кабінет № 3, з 12:30 до 17:30; 3-й поверх, кабінет № 62, з 8:00 до 13:00.

3. Міська лікарня № 8

Фонтанська дор., 110, поліклінічне відділення, 1-й поверх, кабінет № 112, з 8:00 до 14:00.

4. Міська клінічна лікарня № 10

вул. Олексія Вадатурського, 61а, вхід № 1, 2-й поверх амбулаторного відділення, кабінет № 10, з 10:00 до 12:00.

5. Міська клінічна лікарня № 11, діагностично-консультативний центр

вул. Віталія Нестеренка, 5г, 2-й поверх, кабінет № 28, з 9:00 до 12:00; 3-й поверх, кабінет № 34, з 9:00 до 12:00.

6. Консультативно-діагностичний центр № 6

вул. Добровольців, 26а, 3-й поверх, кабінет № 315, з 9:00 до 13:00.

7. Консультативно-діагностичний центр № 20

вул. Левітана, 62, 3-й поверх, кабінет № 329, з 14:00 до 19:00;

4-й поверх, кабінет № 446, з 10:00 до 13:30 та з 15:00 до19:00;

5-й поверх, кабінет № 562 — з 14:00 до 19:00; кабінет № 564 — з 14:00 до 19:00; каб. № 565 — з 8:00 до 13:00;

6-й поверх, кабінет № 688 — з 13:00 до 18:00; кабінет № 689 — з 10:00 до12:00; кабінет № 691 — з 9:00 до 13:30.

8. Консультативно-діагностичний центр № 29

вул. Академіка Заболотного, 32а, сімейні лікарі: 1-й поверх, кабінет № 10, з 8:00 до 14:00;

2-й поверх, кабінет № 12а — з 8:00 до14:00 та з 14:00 до 19:00; кабінет № 12б — з 14:00 до17:00;

вул. Академіка Заболотного, 13а, лікарі-дерматологи: кабінет № 10 — з 8:00 до 17:00; кабінет № 11 — з 10:00 до 15:00; кабінет № 16 — з 8:00 до 13:00 та з 13:00 до 16:00; сімейні лікарі: кабінет № 6 — з 08:00 до 14:00.

9. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2

Огляди сімейними лікарями з 8:00 до 20:00:

пров. Обсерваторний, 8;

вул. Сегедська, 16;

вул. Добровольців, 26;

вул. Пастера, 56;

вул. Базарна, 77, кабінет № 6, з 10:00 до 16:30.

10. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3

Огляди сімейними лікарями з 8:00 до 19:00:

Фонтанська дорога, 30/32;

Фонтанська дорога, 110;

вул. Сім’ї Глодан, 63/1;

пров. Рислінга, 9;

вул. Наукова, 48/1;

Люстдорфська дор., 170;

вул. Юхима Геллера, 43.

11. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4

Огляди сімейними лікарями з 9:00 до 17:00:

вул. Левітана, 62, 2-й поверх;

вул. Академіка Філатова, 7а, 2-й поверх.

12. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5

Огляди сімейними лікарями з 9:00 до 19:00:

вул. Семена Палія, 83/1;

вул. Семена Палія, 88;

вул. Академіка Заболотного, 41а;

вул. Академіка Заболотного, 59/1;

вул. Давида Ойстраха, 7;

просп. Князя Володимира Великого, 159.

13. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 16

Огляди сімейними лікарями з 8:00 до 20:00:

вул. Івана та Юрія Лип, 1;

вул. Житомирська, 2;

вул. Юхима Фесенка, 11;

вул. Бугаївська, 46;

вул. Болгарська, 38, 3-й поверх.

14. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 18

Огляди сімейними лікарями з 9:00 до 16:00:

вул. Героїв оборони Одеси, 52, 1-й поверх, кабінет № 9;

вул. Отамана Чепіги, 54, 2-й поверх, кабінет № 222;

вул. Торгова, 29/31, 4-й поверх, кабінет № 411.