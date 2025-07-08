За останню добу внаслідок загорянь сухої рослинності загинула жінка, троє осіб дістали ушкодження

За інформацією ДСНС в Одеській області, за минулу добу на пожежах сухої рослинності загинула жінка та постраждало троє людей.

Три події - три трагедії, але причина - одна! Самостійне гасіння пожеж сухої рослинності!

Можливо люди хотіли зробити як краще, зупинити вогонь та не допустити розповсюдження, проте не врахували масштабів пожеж.

Крім того, за даними Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, довкіллю завдано збитків на суму більш ніж 25 мільярдів гривень.

Людські жертви, постраждалі, забруднене повітря та знищена земля - це все наслідки людської недбалості.

У разі виявлення пожежі негайно телефонуйте за номером спецлінії Державної служби з надзвичайних ситуацій – 101

або Національної поліції – 102.

Поліція Одещини нагадує:

Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, відповідно до ч. 1 ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, карається штрафом:

на громадян – від 3060 до 6120 грн,

на посадових осіб – від 15 300 до 21 420 грн.

За ті ж самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, згідно з ч. 2 ст. 77-1 КУпАП, штраф:

на громадян – від 6 120 до 12 240 грн,

на посадових осіб – від 21 420 до 30 600 грн.

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки, згідно зі ст. 175 КУпАП України, карається штрафом:

на громадян – від 1 700 до 3 400 грн,

на посадових осіб та фізичних осіб-підприємців – від 3 400 до 5 100 грн.

У разі знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом, настає кримінальна відповідальність, згідно з ч. 1 ст. 245 Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає покарання:

штрафом від 91 800 до 153 тис. грн або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.