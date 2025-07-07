Унаслідок атаки РФ на Одесу постраждали СТО і транспорт — загинула людина

Уночі 7 липня окупанти обстріляли Одесу безпілотниками. У місті спалахнули пожежі.

Вранці у ДСНС уточнили, що внаслідок російської атаки загинула одна людина.

Крім того, пошкоджено 10 гаражних приміщень, адміністративну будівлю на території СТО та кілька будівельних вагончиків.

Знищено легкові, вантажні автомобілі та автобус. Виникли пожежі, які були згодом ліквідовані рятувальниками.

Очільник ОВА Олег Кіпер теж прокоментував наслідки удару по місту. Він підтвердив руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури.

Також він розповів, що внаслідок атаки окупантів сталося займання приміщення для охорони біля новобудови. На жаль, один охоронець загинув.