Смертельна ДТП в Олександрівці: загинув мотоцикліст, пасажир у лікарні

Сьогодні, 6 липня, в селі Олександрівка сталась смертельна ДТП. За попередніми даними, 34-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням і впав. Внаслідок аварії він загинув, а 31-річного пасажира з травмами доставили до лікарні.

На місці працювали слідчі та патрульна поліція. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ. Мотоцикл вилучено, призначено експертизи.