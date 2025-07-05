Понад двадцять пляжів відкрито в Одесі для відпочивальників

В Одесі відкрито кілька десятків офіційно дозволених пляжних зон, придатних для купання та відпочинку. Всі вони пройшли перевірку на безпечність та відповідають вимогам воєнного часу.

Зважаючи на умови воєнного стану, відпочинок біля водойм вимагає особливої обережності. Не забувайте про головні правила безпеки:

слухайте повітряні тривоги та одразу йдіть в укриття;

купайтесь тільки у дозволених зонах;

уважно стежте за дітьми, не залишайте їх без нагляду і пояснюйте правила безпеки під час відпочинку;

не торкайтесь підозрілих предметів, повідомляйте відповідні служби - ДСНС (101) або поліцію (102);

у разі шторму або поганої погоди залишайте берег.

Пам’ятайте, що ваша обережність – запорука спокійного та безпечного відпочинку. Бережіть себе і рідних!

Згідно з наказом Оперативно-тактичного угруповання «Одеса» та Одеської обласної військової адміністрації, визначено 26 ділянок, на яких дозволено офіційне перебування громадян, іноземців та осіб без громадянства.

Список пляжних зон, де дозволено перебування громадян та відпочинок: