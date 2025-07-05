Понад двадцять пляжів відкрито в Одесі для відпочивальників
В Одесі відкрито кілька десятків офіційно дозволених пляжних зон, придатних для купання та відпочинку. Всі вони пройшли перевірку на безпечність та відповідають вимогам воєнного часу.
Зважаючи на умови воєнного стану, відпочинок біля водойм вимагає особливої обережності. Не забувайте про головні правила безпеки:
слухайте повітряні тривоги та одразу йдіть в укриття;
купайтесь тільки у дозволених зонах;
уважно стежте за дітьми, не залишайте їх без нагляду і пояснюйте правила безпеки під час відпочинку;
не торкайтесь підозрілих предметів, повідомляйте відповідні служби - ДСНС (101) або поліцію (102);
у разі шторму або поганої погоди залишайте берег.
Пам’ятайте, що ваша обережність – запорука спокійного та безпечного відпочинку. Бережіть себе і рідних!
Згідно з наказом Оперативно-тактичного угруповання «Одеса» та Одеської обласної військової адміністрації, визначено 26 ділянок, на яких дозволено офіційне перебування громадян, іноземців та осіб без громадянства.
Список пляжних зон, де дозволено перебування громадян та відпочинок:
- місто Одеса, територія пляжної зони пляжу «Дельфін», між траверсами № 12-а та № 13 першої черги ПЗС (2678,03 м2);
- місто Одеса, територія пляжної зони пляжу «Дельфін», між траверсами № 12 та № 12-а першої черги ПЗС (3775,82 м2);
- місто Одеса, територія пляжної зони пляжу «Золотий берег», між траверсами № 14 та № 15 другої черги ПЗС;
- місто Одеса, територія пляжної зони «Буфет на Малому Фонтані», пляж між «Аркадією» та «Дельфіном», між траверсами № 15 та № 16 першої черги ПЗС;
- місто Одеса, територія пляжної зони пляжу «Великофонтанський», між траверсами № 18 та № 18-а другої черги ПЗС;
- місто Одеса, територія пляжної зони пляжу «Курортний», між траверсами № 7 та № 7-а другої черги ПЗС;
- місто Одеса, територія пляжної зони пляжу «Аркадія», між траверсами № 1 другої черги ПЗС та № 20 першої черги ПЗС;
- місто Одеса, територія пляжної зони пляжу «Курортний», між траверсами № 9 та № 10 другої черги ПЗС;
- місто Одеса, муніципальний пляж – ділянка пляжної зони пляжу «Чайка», між траверсами № 6 та № 6-а другої черги ПЗС;
- місто Одеса, територія пляжної зони пляжу «Чайка», між траверсами № 6 та № 6-а другої черги ПЗС;
- місто Одеса, муніципальний пляж – ділянка пляжної зони пляжу «Курортний», між траверсами № 12 та № 13 другої черги ПЗС;
- місто Одеса, територія пляжної зони пляжу «Курортний», між траверсами № 7-а та № 8 другої черги ПЗС;
- місто Одеса, територія пляжної зони пляжу «Дельфін», між траверсами № 11 та № 12 першої черги ПЗС;
- місто Одеса, територія пляжної зони пляжу «Дельфін», між траверсами № 10 та № 11 першої черги ПЗС;
- місто Одеса, територія пляжної зони пляжу «Аркадія», між траверсами № 1 та № 1-2а другої черги ПЗС;
- місто Одеса, територія пляжної зони пляжу «Золотий берег», між траверсами № 15 та № 15-а другої черги ПЗС;
- місто Одеса, територія пляжної зони пляжу «Курортний», між траверсами № 9 та № 10 другої черги ПЗС (ТОВ «АРКФОНТАН»);
- місто Одеса, територія пляжної зони пляжу «Курортний», між траверсами № 9 та № 10 другої черги ПЗС (ТОВ «ГРІСТОН»);
- місто Одеса, територія пляжної зони пляжу «Ланжерон», між траверсами № 1 та № 2 першої черги ПЗС (ТОВ «ОЛДТАЙМ»);
- місто Одеса, територія пляжної зони пляжу «Ланжерон», між траверсами № 1 та № 2 першої черги ПЗС (ТОВ «РЕМФА МЕДІА»);
- місто Одеса, територія пляжної зони пляжу «Ланжерон», між траверсами № 1 та № 2 першої черги ПЗС (ТОВ «ЛАНЖЕРОНЬ»);
- місто Одеса, територія пляжної зони пляжу «Ланжерон», між траверсами № 1 та № 2 першої черги ПЗС (ФОП Бєлєнкова А.Ф.);
- місто Одеса, територія пляжної зони пляжу «Ланжерон», між траверсами № 1 та № 2 першої черги ПЗС (ТОВ «ВІТАМ+»);
- місто Одеса, територія пляжної зони пляжу «Аркадія», між траверсами № 1-2а та № 1-2в другої черги ПЗС.
- Також відкрито такі пляжі області:
- центральний міський комунальний пляж протяжністю 1100 метрів за адресою: вул. Пляжна, 15, м. Чорноморськ, Одеський район, Одеська область;
- Одеська область, Ізмаїльський район рекреаційна зона с. Приморське Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області, пляжна зона протяжністю 600 метрів (300 метрів вліво та вправо від центральної алеї).
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