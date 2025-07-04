Вандали пошкодили освітлення на Трасі здоров’я: збитки понад 50 тисяч гривень

Комунальне підприємство «Одесміськсвітло» вже третю добу відновлює мережі зовнішнього освітлення на Трасі здоров’я після акту вандалізму. Невідомі викрали автоматичні вимикачі, кришки клемних коробок, пошкодили кабелі, що також порушило роботу інтернету та камер відеоспостереження. Збитки становлять понад 50 тис. грн.

Схожий інцидент стався наприкінці минулого року.

Міська влада закликає одеситів берегти комунальне майно та повідомляти про акти вандалізму за номером 102.

За умисне пошкодження майна передбачена кримінальна відповідальність — від штрафу до позбавлення волі.