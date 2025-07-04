Кинув гранату у двір сусідки — фігуранту загрожує до 7 років ув’язнення

У Піщанській ОТГ чоловік у стані сп’яніння кинув гранату Ф-1 у двір сусідки, з якою мав давній конфлікт. На момент вибуху господарі були в будинку, але, на щастя, не постраждали.

Поліція швидко затримала 42-річного зловмисника, який привіз вибухівку із зони бойових дій. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням вибухового пристрою). Чоловіку вже повідомлено про підозру — йому загрожує до семи років ув’язнення.

Слідство триває під керівництвом військової прокуратури, проводиться експертиза.