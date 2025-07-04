Будівля китайського консульства в Одесі зазнала пошкоджень внаслідок нічного удару

Унаслідок російського нічного удару по Одесі було пошкоджено будівлю Генерального консульства Китаю. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у п’ятницю, 4 липня. За його словами, пошкодження будівлі є незначними.

Крім того, міністр повідомив, що сьогодні у Києві було виявлено російський дрон-«шахед» із компонентом китайського виробництва, який нещодавно було виготовлено та поставлено до Росії. Сибіга охарактеризував це як «іронію долі»:

«Немає кращої метафори для опису того, як Путін продовжує ескалацію своєї війни і терору, залучаючи до неї інших, в тому числі північнокорейські війська, іранську зброю і деяких китайських виробників», — наголосив він.

Сибіга закликав США та міжнародних партнерів посилити тиск на Росію та її союзників.

У ніч на 4 липня Повітряні сили повідомили про рекордну атаку: Росія випустила 550 повітряних цілей, серед яких 539 дронів і 11 ракет, включно з гіперзвуковим «Кинджалом». З них понад 330 — «шахеди». Силам ППО вдалося знищити 476 дронів і дві крилаті ракети «Іскандер-К».

Основний удар припав на Київ. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 23 постраждали. У місті зафіксовано падіння уламків у п’яти районах, що спричинило численні пожежі.

За попередніми даними, пошкоджень зазнали житлові будинки, навчальні та медичні заклади, об'єкти інфраструктури, зокрема залізничні колії, автомобілі екстрених служб та склади. Також раніше цього дня повідомлялося про пошкодження будівлі польського консульства в Києві внаслідок атаки.