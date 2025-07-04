Аварія на трасі: зерно перекрило дорогу до Одеси

Увечері п’ятниці, 4 липня, на автодорозі Київ-Одеса перекинувся напівпричіп вантажівки, що перевозила зерно.

Про інцидент редакції «Новини-N» повідомили очевидці — водії, які в той момент рухались трасою.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на території Київської області, поблизу населеного пункту Тихий Хутір. За попередньою інформацією, водій вантажівки марки Scania, що прямував у бік Одеси, не впорався з керуванням, в результаті чого перевернувся причіп, завантажений зерном. Вміст причепа висипався на дорогу, повністю перекривши обидві смуги руху у напрямку півдня.

Наразі на місці працюють комунальні служби, які прибирають розсипане зерно, щоб відновити рух транспорту. Автомобілі, що рухаються у напрямку Одеси, змушені об’їжджати місце аварії зустрічною смугою.

Втім, організація руху в місці ДТП викликає занепокоєння. Патрульні, які регулюють трафік, розташували свій службовий автомобіль одразу за підйомом. Це створює небезпечну ситуацію: водії, які піднімаються пагорбом на високій швидкості, не встигають вчасно зреагувати на несподівану перешкоду та зміну маршруту, що змушує їх до екстреного гальмування, аби уникнути зіткнення з поліцейським авто.