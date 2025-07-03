Завідувач кладовищем в Одеській області брав хабарі за резервування могил

Фігурант одержав 1500 доларів за бронювання двох місць для поховання. Йому повідомили про підозру. За скоєне загрожує до 10 років позбавлення волі.

Корупційну діяльність посадовця викрили співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ спільно зі слідчими відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1.

Правоохоронці встановили, що наприкінці червня до завідувача кладовищами в одній із селищних громад Одеського району по консультацію звернувся одесит. Він хотів забронювати на цвинтарі два місця для поховання близьких родичів. Натомість посадовець почав вимагати у громадянина 1500 доларів.

Поліцейські затримали порушника у процесуальному порядку на робочому місці під час отримання неправомірної вигоди.

На підставі достатніх доказів слідчі поліції повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

За скоєне фігуранту може загрожувати до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1