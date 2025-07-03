Унаслідок нічного удару дронами в Одесі пошкоджено житловий будинок

У ніч на 3 липня в Одесі внаслідок атаки російських безпілотників було пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок. Пожежа охопила квартири на сьомому, восьмому та дев’ятому поверхах. Постраждали п’ятеро осіб, серед них двоє дітей.

Про це повідомила ДСНС в Одеській області.

Рятувальники евакуювали 50 мешканців будинку, зокрема 11 людей із верхніх поверхів, серед них — двоє дітей.

Поруч із будівлею розгорнули оперативний штаб. За даними міськради, одна з парадних зазнала серйозних руйнувань.