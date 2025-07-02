В Одесі наносять нову дорожню розмітку

КУ «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» продовжує комплексні роботи з нанесення дорожньої розмітки на вулицях Одеси.

Цього тижня спеціалісти КУ «СМЕП» виконали роботи з відновлення дорожньої розмітки на ділянках: 11-13-та станції Великого Фонтану та Траса здоров’я.

Працівники Комунальної установи «СМЕП» нанесли розмітку пішохідних переходів і позначили піктограми велосипедистів. Також оновили лінії розмітки для зручності та безпеки всіх учасників руху. Крім того, встановили відповідні дорожні знаки.

Всі комплексні роботи з організації дорожнього руху проводяться в рамках Міської цільової програми «Безпека дорожнього руху в місті Одесі».