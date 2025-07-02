Позбавив життя через розбіжності у поглядах на виховання дітей: затримали жителя Білгород-Дністровського району за вбивство знайомого

Подія сталася кілька днів тому вночі в одному з сіл Сергіївської територіальної громади.

Попередньо правоохоронці встановили, що ввечері до 57-річного місцевого жителя додому прийшов 41-річний односелець. Під час спільного вживання спиртних напоїв у приватному домоволодінні між чоловіками виникла суперечка з приводу виховання та забезпечення дітей. Не зійшовшись у поглядах з товаришем, господар взяв зі столу кухонний ніж і вдарив гостя у груди. Згодом, зрозумівши, що накоїв непоправне, зловмисник викликав екстрені служби.

Поліцейські внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали розслідування за фактом вбивства. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Попередньо, він помер від крововтрати, викликаної колото-різаною раною грудної клітки.

Під час огляду місця злочину слідчі вилучили низку речових доказів, зокрема ніж, які також скерували на експертизи.

Фігуранта затримали у процесуальному порядку. Нарікаючи на алкоголь, він зізнався у скоєному.

За наявності достатньої кількості зібраних доказів, слідчі повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві. Суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно з ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, за скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Слідство триває. Процесуальне керівництво здійснює Білгород-Дністровська окружна прокуратура.