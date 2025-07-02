На Одещині вогонь із сухостою перекинувся на два житлові будинки

1 липня вдень у селі Паліївка, що в Одеському районі, на вулиці Єжаковського сталася пожежа. Загорілася суха трава, вогонь швидко поширився та перекинувся на два приватні житлові будинки. Про інцидент повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

Пожежу вдалося ліквідувати — загальна площа займання склала три гектари. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Наразі фахівці з'ясовують причину займання та оцінюють завдані збитки.