В Одеській області 8-річний хлопчик на велосипеді врізався у вантажівку

У Ренійській громаді Одеської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю дитини. Як повідомляє пресслужба Національної поліції, 8-річний хлопчик, катаючись на велосипеді поблизу свого будинку, виїхав на проїжджу частину та зіткнувся із заднім колесом вантажівки, якою керував 63-річний водій.

Унаслідок зіткнення дитина отримала травму колінного суглоба. Її госпіталізували до лікарні з діагнозом перелом.

Поліцейські зазначили, що водій вантажівки на момент аварії був тверезий.