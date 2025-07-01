В Одеській області 8-річний хлопчик на велосипеді врізався у вантажівку
У Ренійській громаді Одеської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю дитини. Як повідомляє пресслужба Національної поліції, 8-річний хлопчик, катаючись на велосипеді поблизу свого будинку, виїхав на проїжджу частину та зіткнувся із заднім колесом вантажівки, якою керував 63-річний водій.
Унаслідок зіткнення дитина отримала травму колінного суглоба. Її госпіталізували до лікарні з діагнозом перелом.
Поліцейські зазначили, що водій вантажівки на момент аварії був тверезий.
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