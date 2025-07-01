У Лиманці пенсіонерка за кермом збила жінку: постраждалу госпіталізовано
Автопригода сталася сьогодні, 1 липня, вдень на одній з вулиць у селі Лиманка.
Попередньо встановлено, що 74-річна водійка автомобіля «TOYOTA» допустила наїзд на 63-річну жінку, коли та перетинала дорогу в невстановленому для цього місці.
Пішохідку каретою швидкої допомоги доставили до лікарні з різними тілесними ушкодженнями.
Водійка не постраждала. Її перевірили на стан спʼяніння, вона була твереза.
На місці події працювали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.
В рамках провадження вилучено транспортний засіб, буде проведено низку експертиз. Встановлюються повні обставини події.
Поліцейські закликають всіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР, зокрема водіїв - уважно слідкувати за дорожньою обстановкою, а пішоходів - перетинати проїжджу частину виключно у встановлених місцях.
Одеське районне управління поліції № 2
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