Штормове попередження оголосили в Одесі

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів оголосив в Одесі та області штормове попередження: у найближчі 1-3 години очікується посилення північно-західного вітру до 15-17 м/с, який збережеться до кінця дня.

У зв’язку з погіршенням погоди у мерії традиційно просять бути пильними, не залишати транспорт під деревами та лініями електропередачі та обережно пересуватися – можливе падіння гілок та кабелів.

Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека — висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега. Небезпека перебування в пляжній зоні дуже висока, ймовірний неконтрольований підрив міни. У разі виявлення мін або предметів, схожих на них, їх у жодному разі не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомити за номером 102.