Атака на Одесу: кількість поранених збільшилася

Сьогодні вночі, 28 червня, росіяни дронами-камікадзе атакували Одесу. В результаті обстрілу відомо про двох загиблих, а кількість поранених зросла до 9 осіб.

Про це повідомляє Національна поліція України у Telegram.

«Пошкоджено житлові будинки, адміністративну будівлю та іншу цивільну інфраструктуру, авто. Усі пожежі були ліквідовані співробітниками ДСНС. На жаль, загинуло подружжя – тіла дістали з-під завалів зруйнованого житлового будинку. Також наразі відомо про ще дев’ятьох постраждалих, серед яких двоє дітей, віком 3 і 7 років», - зазначили у Національній поліції.

При цьому у прес-службі нацполіції додають, що інформація щодо точної кількості потерпілих та обсягів руйнувань уточняється.

«Поліція та інші профільні служби працюють на місцях подій. Правоохоронці фіксують наслідки атаки, збирають докази, опитують громадян, надають психологічну допомогу, забезпечують правопорядок. До виконання завдань залучено 66 співробітників поліції», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляли раніше, внаслідок атаки російських ударних дронів на Одесу ввечері 27 червня загинуло подружжя, серед постраждалих – двоє дітей.